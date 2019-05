Vale diz que barragem pode romper a partir de domingo

Os trabalhos de resgate em Brumadinho (MG) – atingida pela lama da Vale em janeiro – mal foram encerrados e a mineradora já alerta para risco iminente de um novo rompimento de barragem no estado. De acordo com documento encaminhado ao MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), a movimentação de quatro centímetros por dia em um talude na mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, pode levar a um colapso na barragem Sul Superior, que fica a 1,5 km do local e está em alerta máximo desde março. A previsão é que a ruptura possa acontecer a partir de domingo.

Coordenador-adjunto da Defesa Civil estadual, o tenente-coronel Flávio Godinho, disse trabalhar com a possibilidade mais grave. “As ações estão postas. O que temos a fazer é salvar vidas.”

A cidade faz amanhã mais um simulado de evacuação. A expectativa é que pelo menos 6.000 pessoas participem.

Em Santa Bárbara, a 40 km da mina, outras 834 pessoas que vivem no caminho da lama também passaram por treinamento. “Temos mapeado toda a carga de leitos em hotéis para que possamos encaminhar as famílias”. Toda a área nas proximidades da mina segue bloqueada.

O problema no talude

No início da semana, a Vale constatou grandes deformações no talude – uma espécie de paredão na cava da mina. Caso a estrutura se rompa, o material pode ser arrastado e, com o impacto disso, provocar vibrações na barragem. “Não há como precisar a quantidade e a velocidade que vai cair. Isso poderia ser um gatilho [para o colapso]”, afirmou Godinho.