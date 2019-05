Taiwan vira 1º país da Ásia a legalizar casamento gay

Taiwan se tornou o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, graças à aprovação no Parlamento de uma lei sobre o tema nesta sexta-feira (17), que passou com 66 votos a favor e 27 contrários.

A decisão foi comemorada por centenas de pessoas do lado de fora do Parlamento, em Taipei. Em 2017, a Corte Constitucional tinha estabelecido que os casais gays tinham direito a contrair matrimônio legalmente e estabeleceu um prazo de dois anos – que termina dia 24 de maio – para que as leis do país fossem alteradas.

Veja também:

Prefeitura abre consulta pública sobre criação do parque Minhocão

Em operação contra pedofilia, frentista é preso suspeito de abusar sexualmente de bebê

Com isso, o Parlamento analisou três propostas de lei para regulamentar o matrimônio homossexual. A proposta aprovada foi a mais progressista, contemplando amplamente os casais e prevendo questões como pensão e guarda dos filhos.

Mundo

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a comunidade LGBT corre o risco de sofrer condenações em 65 países do mundo atualmente, sendo que em oito um homossexual pode ser condenado à morte. A ONU divulgou hoje um relatório sobre o tema, por ocasião do Dia Mundial contra a Homofobia.