Previsão do Tempo: São Paulo fica ainda mais fria neste sábado, com máxima de 19 graus

Para quem achou que o frio na cidade iria durar pouco, temos más notícias: o sábado (18) promete ser ainda mais gelado em São Paulo.

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima para o dia será de apenas 19º. Nublado do começo ao fim, também poderá haver uma série de chuviscos espalhados pelo sábado.

A mínima fica em torno dos 15º.