Previsão do Tempo: Fim de semana da Virada terá frio e chuvas

Se você vai sair de casa desta sexta-feira até domingo, não esqueça seu guarda-chuva. Ele deve ser útil nesse fim de semana, que terá frio e chuva.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), hoje a capital terá tempo passando de parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas e temperatura de 16ºC a 21ºC.

Amanhã, quando começa a Virada Cultural (leia mais na pág. 11), a previsão é de dia nublado e com chuvas. E termômetros marcando entre 16ºC e 20ºC.

No domingo, o dia começa com mínima de 15ºC, mas deve chegar a 23ºC, com o tempo parcialmente nublado e chuvas isoladas. Não esqueça o agasalho!