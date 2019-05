A Polícia Federal prendeu anteontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, duas brasileiras e uma venezuelana que estavam com quase 6 kg de cocaína escondidos dentro de um livro infantil do filme “Frozen: Uma Aventura Congelante” e de três pastas executivas.

As mulheres, que iam para a África, foram levadas ao presídio estadual.