Proibição de motos na pista expressa da marginal Pinheiros começa nesta segunda

Atenção motociclista: a partir de segunda-feira, dia 20 de maio, a circulação de motos na pista expressa da marginal Pinheiros será proibida no sentido da rodovia Castello Branco.

A nova regra integra o Plano de Segurança Viária da Prefeitura de São Paulo e tem como justificativa a segurança do motociclista, que seria mais vulnerável na via de alta velocidade. A moto flagrada circulando no local proibido será autuada com uma infração média, que rende quatro pontos na carteira de motorista e uma multa de R$ 130,16.

A proibição em vias de alta velocidade de São Paulo para motos não é novidade. Desde 2010, motociclistas não podem circular na pista central da marginal Tietê. Já na pista central, a proibição é das 22h às 5h.

O Plano de Segurança Viária prevê também, até 2020, vetar também a circulação de motos na pista expressa sentido Interlagos da marginal Pinheiros. Já a velocidade dessas vias, que chegou a ter redução na gestão Fernando Haddad (PT), serão mantidas conforme promessa de campanha do antecessor do prefeito Bruno Covas (PSDB), o agora governador João Doria (PSDB).