Projeto obriga montadoras a divulgar ações para redução de acidentes

Montadoras poderão ser obrigadas a informar motoristas sobre ações e metas para reduzir mortes e lesões no trânsito e os dispositivos de segurança existentes nos veículos para evitar acidentes.

O projeto de lei 1581/19 prevê a entrega de um manual com normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro no ato da compra do veículo.

A medida valeria também para encarroçadoras, importadores e fabricantes e seria incluída no Código de Trânsito Brasileiro.

Em caso de descumprimento da norma, empresas seriam multadas em R$ 100 por cada veículo comercializado.

Além disso, o PL exige a divulgação de dados do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, como estatísticas, ações e metas de redução dos índices de mortos por grupo de veículos e dos índices de mortos por grupo de habitantes para cada um dos estados da Federação e o Distrito Federal.

A proposta inclui ainda informações sobre novas soluções estratégicas e tecnológicas para a mobilidade, logística e segurança dos veículos, visando evitar acidentes.

O texto tramita em caráter conclusivo, ou seja, não necessita de votação em Plenário.