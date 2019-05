Inscrições para o Enem acabam nesta sexta-feira

Até as 23h59 de hoje, ainda é possível realizar a inscrição no Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio). A inscrição deve ser feita pelo site https://enem.inep.gov.br/participante. Para garantir a participação, é necessário pagar a taxa de

R$ 85 até a próxima quinta-feira, dia 23.

Ontem, o presidente do órgão responsável pelo exame deixou o cargo menos de um mês após assumir. O MEC (Ministério da Educação) divulgou nota dizendo que Elmer Vicenzi deixou a presidência do Inep (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira) a pedido, sem dizer o motivo.

Um substituto não foi anunciado e ainda não há gráfica contratada para realização do exame. A contratação da gráfica Valid já está acertada dentro do governo, mas o contrato não foi assinado porque faltam trâmites burocráticos.

Em audiência na Câmara Federal, em Brasília, na última terça-feira Vicenzi havia afirmado que os cadernos de provas ainda não estavam prontos e não haviam decidido o tema da redação. As provas deveriam ter sido enviadas para a gráfica no início de maio manter o cronograma. Cerca de 5 milhões haviam se inscrito até ontem, segundo o Inep.

Foi a primeira demissão no MEC desde que Abraham Weintraub assumiu a pasta.

• Inscrição. Deve ser feita pelo site https://enem.inep.gov.br/participante até as 23h59 de hoje.

• Taxa. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e ela deve ser paga até o dia 23 de maio.

• Provas. Serão nos dias 3 e 10 de novembro.