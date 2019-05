Confira a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta sexta, 17 de maio

Tensões políticas internas e externas levaram o dólar a fechar acima dos R$ 4 pela primeira vez desde 1º de outubro. A moeda americana subiu ontem 1,01%, a R$ 4,0366 na venda.

Segundo especialistas, o mercado vem reagindo negativamente à intensificação da guerra comercial entre EUA e China e à piora de perspectiva para a agenda de reformas no Brasil, em meio a frequentes reveses na articulação política do governo.

Para o diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo, no momento a situação é de absoluta incerteza, onde predomina a aversão ao risco. “O mercado está operando no meio de uma turbulência enorme, tanto no front externo, quanto no interno”, comenta Bergallo.

Nas casas de câmbio de São Paulo, o dólar era vendido, por volta das 20h, entre R$ 4,44 e R$ 4,47 no cartão pré-pago, segundo o site Melhor Câmbio. Na compra em espécie, estava em R$ 4,24.

O pessimismo também teve reflexo nas Bolsa. O Ibovespa caiu 1,75%, a 90.024,47 pontos, fechando no menor nível do ano.

