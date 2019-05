Anvisa interdita lote de vacina contra difteria, tétano e hepatite B

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) interditou um lote de vacina pentavalente importado da Índia, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (17).

O laudo emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde apontou resultado insatisfatório no ensaio de aspecto do lote 220105317B da vacina, com data de fabricação 07/2017 e data de validade 12/2019, fabricado pela empresa Biologicals E. Limited, localizada na Índia.

A vacina pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas por Haemóphilus influenzae do tipo B, como meningite e pneumonia.

A imunização é indicada para crianças a partir de dois meses de idade e pode ser administrada até menores de 7 anos. O Programa Nacional de Imunizações recomenda a aplicação em três doses: aos 2, 4 e aos 6 meses, com mais dois reforços – um aos 15 meses e outro aos 4 anos.