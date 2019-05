Acidente entre caminhões interdita pista norte da Via Anchieta

A pista norte da Via Anchieta está totalmente bloqueada desde a manhã desta sexta-feira em virtude do tombamento de duas carretas no km 51 da rodovia, no sentido da Capital.

Não houve queda de carga na pista, mas a fiação foi atingida pelos caminhões.

LEIA TAMBÉM:

Virada Cultural 2019: Como vai funcionar o metrô?

Estes 4 hábitos podem levar a sérios riscos de problemas no coração

Os guinchos da concessionária Ecovias estão no local para remover os veículos.

Na pista Sul, apenas uma das faixas está liberada na altura do km 45 devido a um deslizamento de terra na noite desta quinta-feira.