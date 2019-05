Saiba como solicitar serviço de tapa-buracos à prefeitura de São Paulo

Ruas esburacadas são um transtorno para motoristas e um perigo para a população. Em São Paulo, são tapados de 800 a mil buracos por dia. Mesmo assim, muita gente tem a impressão de que ainda há muito a ser feito.

O serviço de Tapa-Buraco é gratuito e tem um prazo para ser resolvido de 45 dias.

Como funciona

Após solicitar o serviço por meio dos canais de atendimento da Prefeitura, a STM (Supervisão Técnica de Manutenção) da Subprefeitura responsável será notificada.

Então, um técnico da STM irá até o local denunciado para fazer uma vistoria e classificar a urgência do atendimento, para que o serviço deTapa-Buraco seja feito. A empresa contratada pela Subprefeitura retira o asfalto em volta do buraco. Depois, a área é raspada para deixá-la pronta para receber o asfalto novo, que é aplicado no local logo em seguida.

Para solicitar o serviço de Tapa-Buraco à prefeitura, existem algumas opções.

Portal de Atendimento SP156

O site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos é bastante intuitivo e permite solicitar diversos serviços de zeladoria. Para solicitar Tapa-Buraco, selecione o tema "Rua e bairro" dentre as opções na tela inicial. Depois, clique em "Tapa-Buraco".

Não esqueça de se cadastrar ou fazer o login. São necessários seus dados básicos, como nome completo, CPF, e-mail, endereço, telefone e opções de contatos. Você também deverá criar uma senha, que permite fazer e acompanhar as solicitações por meio de um número de protocolo.

Aplicativo SP156

Você pode fazer o download do app SP156 pelas lojas Google Play, para celulares Android, e Apple Store, para modelos iOS.

Aplicativo está disponível para download na Apple Store e no Google Play, para celulares iOS e Android, respectivamente / Reprodução

Praças de Atendimento das Subprefeituras

No site da prefeitura de São Paulo, você pode conferir uma lista de endereços, e-mail e telefones das subprefeituras e também os serviços que elas oferecem. Você confere essa relação aqui.

Descomplica SP Campo Limpo

O Descomplica unidade Campo Limpo está localizado na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 – Campo Limpo. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (clicar aqui para ver no mapa).

Descomplica SP São Miguel

O Descomplica unidade São Miguel está localizado na rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí – São Miguel Paulista. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (clicar aqui para ver no mapa).

Algumas ressalvas