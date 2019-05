Previsão do Tempo: sexta-feira terá chuva e máxima de 21º em São Paulo

O final de semana começa chuvoso e frio na cidade de São Paulo. Nesta sexta-feira (17), mesmo os picos de temperatura permanecem baixos, e embora o sol possa aparecer durante o dia, também poderá chover a qualquer hora.

De acordo com a previsão do Climatempo, o dia começará com temperatura em torno de 17º. Durante a tarde, ela subirá para o limite de 21º, porém logo volta a cair em torno das 16h.

À noite, o tempo retoma os 17º, podendo baixar para até 16º – a mínima do dia – após as 22h.

Durante o dia, haverá sol com muitas nuvens, e períodos nublados. Com alta umidade e chances de chuva acima de 80%, pode chover a qualquer hora do dia.