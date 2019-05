Pesquisa mostra que para 53% praças estão malconservadas

Pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência revela que, para a maior parte dos moradores da cidade, a manutenção e preservação de parques e praças da cidade está ruim ou péssima. Entre os entrevistados, 53% tiveram essa avaliação sobre o serviço, 35% acham regular e 11% afirmam que é ótimo ou bom.

O levantamento, chamado “Viver em São Paulo: Meio Ambiente”, entrevistou 800 pessoas acima de 16 anos entre 3 e 23 de abril. As maiores amostras são de moradores das regiões leste (35%) e sul (31%). A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

Sobre a concessão de parques municipais à iniciativa privada, 60% se mostraram favoráveis à medida, 31% contra e 10% não sabem ou preferiram não responder.

A pesquisa também mostra que 61% das pessoas separam o lixo reciclável do orgânico em casa, enquanto pouco mais de um terço (38%) diz não separar.

A prefeitura informou que, das cerca de 5 mil praças da cidade, pouco mais de mil são conservadas pela iniciativa privada por termos de cooperação e as demais são de responsabilidade das equipes presentes nas subprefeituras, que precisam capinar no mínimo 70m² por mês, por equipe, além de atender às demandas da Central 156. Quanto aos parques, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem intensificado ações para sua melhoria.