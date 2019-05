Parque Minhocão vai afetar avenidas Paulista, Sumaré e Brasil, diz estudo

Quando for implantado, o parque Minhocão vai afetar o trânsito em uma área que vai de seus arredores e parte inferior até as avenidas Paulista (centro), Sumaré e Brasil (zona oeste).

Nessa área, segundo estudo da Prefeitura de São Paulo publicado na quarta-feira (15) sobre os impactos da implantação do parque, será necessário reprogramar o tempo dos semáforos, deixando-os sincronizados. Isso porque, quando o parque for totalmente implantado, o elevado João Goulart será fechado ao tráfego de veículos em definitivo.

O estudo traz um diagnóstico do PIU (Projeto de Intervenção Urbana) Minhocão e propostas sobre usos e obras a serem feitos para sua implantação. De acordo com o estudo, o custo da implantação foi orçado em R$ 36,3 milhões. As obras viárias devem começar no dia 1º de novembro deste ano e terminar em 9 de fevereiro de 2020. O parque deve ser entregue no dia 25 de novembro.

A partir de amanhã, o projeto está aberto a consulta pública. A população poderá dar sugestões e opiniões para o parque até o dia 14 de junho no site Gestão Urbana. Estão contempladas no estudo medidas em relação ao trânsito, segurança, lazer, poluição sonora e ambiental e manutenção da estrutura.

Poluição

O estudo afirma que a presença de automóveis no elevado tem causado altos índices de poluição, sonora e ambiental. Demolições parciais, aberturas na pista e restrição de veículos devem resolver o problema, diz.

A proposta prevê a construção de uma base comunitária de segurança, que funcionará 24 horas por dia, com dois guardas e duas motocicletas. Faz parte da proposta ainda a construção de lojas, restaurantes, banheiros públicos e postos de atendimento em um terreno próximo à estação Marechal Deodoro, da linha 3-Vermelha do Metrô, dando acesso ao parque.