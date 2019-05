Mega-Sena: R$ 7 milhões é o valor do prêmio acumulado para sábado

No primeiro acumulado da Mega-Sena após a série do prêmio milionário pago no último sábado, o sorteio do próximo sábado (18) vai pagar um prêmio de R$ 7 milhões ao acertador das seis dezenas.

As dezenas sorteados na quarta-feira foram:

02- 14 – 18 – 29 – 36 – 38.

Oitenta apostadores fizeram a quina. Cada um levou para casa um prêmio de R$ 23.556,59.

A quadra saiu para 5.236 apostadores, que receberam R$ 514,16, cada.