Jovem é sequestrada e mantida em cativeiro por quadrilha de sul-coreanos

Uma jovem foi abordada na manhã desta segunda-feira quando saía de casa, no bairro da Aclimação, em São Paulo, colocada em um carro e levada para um cativeiro. No mesmo dia, os criminosos entraram em contato com a família da jovem pedindo US$ 3 milhões para libertá-la.

A Divisão Antissequestro foi acionada e passou a investigar o crime e nesta quarta-feira conseguiu localizar o endereço de um dos bandidos. No local, no bairro do Bom Retiro, os policiais encontraram o cativeiro e libertaram a jovem. Dois sequestradores foram presos no local e, para espanto da polícia, ambos eram de nacionalidade sul-coreana.

Eles foram levados para a delegacia e responderão por extorsão mediante sequestro.