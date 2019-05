Homem de 43 anos é preso por assédio sexual em ônibus de SP

Marcelo Barbosa Guimarães, de 42 anos, foi preso nesta quinta-feira de manhã após assediar sexualmente três mulheres em ônibus na zona sul de São Paulo.

A primeira vítima, de 21 anos, disse que estava sentada no banco conversando com a amiga e quando olhou de lado o homem já estava com o pênis para fora da calça, quase encostando em seu rosto. Ela começou a gritar, mas o motorista não quis parar, alegando que o homem só tinha esquecido o zíper da calça aberto.

LEIA TAMBÉM:

Jovem é sequestrada e mantida em cativeiro por quadrilha de sul-coreanos

Telegram fica fora do ar em todo o Brasil nesta quinta

Segundo a jovem, ele se afastou e se aproximou de outra mulher, que dormia. A mulher foi avisada e acordou assustada. Marcelo se afastou e em pouco tempo uma senhora gritou que ele estava se masturbando no ônibus.

Revoltados, os passageiros começaram a gritar e exigiram que o motorista seguisse para uma delegacia imediatamente. Eles também impediram que o assediador fugisse.

Na delegacia, a polícia descobriu que ele já tinha passagem por ato obsceno. Ele foi preso em flagrante por importunação sexual.

Com informações do G1.