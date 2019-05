Fundação CASA inscreve quase 7 mil adolescentes em Olimpíada de Matemática

A edição deste ano da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) terá participação de 6.939 adolescentes inscritos pela Fundação CASA, de todo o Estado de São Paulo. A prova da primeira fase da Olimpíada acontece na próxima terça-feira, 21.

Apenas na capital, 1.465 jovens pertencentes a 26 centros socioeducativos prestarão o exame. Os inscritos se dividem entre três níveis: o nível 1 corresponde aos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, o 2, ao 8º e 9º, e o 3, ao Ensino Médio.

Os jovens, de ambos os sexos, são parte dos 18.158.665 alunos de 54.830 escolas públicas e particulares, de todo o Brasil, inscritos na competição do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com os ministérios da Educação (MEC) e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A iniciativa tem apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

As provas serão aplicadas na Fundação CASA por professores da rede pública estadual. Os docentes das próprias escolas corrigirão os testes, conforme instruções e gabaritos do IMPA.

A divulgação dos classificados para a 2ª fase deve ocorrer no dia 05 de julho. Para essa etapa classificam-se os estudantes que obtiverem as maiores notas na prova, selecionados em ordem decrescente de nota, dentro do número máximo de vagas disponíveis para cada escola na etapa seguinte.

A prova da 2ª fase da OBMEP está programada para o dia 28 de setembro.