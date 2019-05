Programe-se: Inscrições para o Enem 2019 terminam na sexta-feira

As inscrições para o Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam no dia 17 de maio, esta sexta-feira. Os estudantes que pretendem cursar o Ensino Superior em uma universidade pública ou participar de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e o ProUni (Programa Universidade para Todos) devem ficar atentos ao prazo.

A taxa de inscrição é de R$ 85. Os candidatos sem isenção de taxa devem fazer o pagamento até o dia 23 de maio. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

Também termina no dia 17 o prazo para solicitar atendimento especializado e específico e para alterar dados cadastrais, município de provas e opção de língua estrangeira.

A prova também pode ser feita pelos estudantes que vão concluir o ensino médio depois de 2019, mas nesse caso os resultados servem somente para autoavaliação, sem possibilidade de concorrer a vagas ou a bolsas de estudo.