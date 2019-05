Enem 2019: Estudante tem até sexta para alterar informações na inscrição

As inscrições para o Enem (Exame do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira, 17 de maio. O mesmo prazo vale para estudantes que já se inscreveram no portal do Inep (autarquia responsável pela prova) alterarem dados.

É a última oportunidade dos alunos de atualizarem dados de contato, trocar o município em que pretendem realizar o exame, mudar a opção de língua estrangeira ou solicitar atendimento especializado, como para pessoas com deficiência ou para gestantes. O resultado para esses pedidos será divulgado no dia 22.

Veja também:

Após ato contra cortes na educação, UNE convoca nova manifestação

Maio Amarelo: cuidados com a segurança das crianças no trânsito

Já a taxa de R$ 85 tem um prazo um pouco maior, podendo ser paga até o dia 23 de maio, a próxima quinta-feira. Alunos que quiserem solicitar o atendimento por nome social tem entre os dias 20 e 24 para pedir no portal – mudança será confirmada no dia 7 de junho.

O cartão de confirmação, com local das provas, será disponibilizado apenas em outubro, sem data específica confirmada. As provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, com enfoque em Linguagens, Ciências Humanas e a redação no primeiro dia, e em Ciências da Natureza e Matemática no segundo.