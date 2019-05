Comissão discute Reforma da Previdência; saiba como participar do debate online

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados vai promover nesta quinta-feira (16), a partir das 10h, um debate interativo e online para discutir a Reforma da Previdência. Esta é uma oportunidade para a população expor suas ideias, opiniões e sugestões.

Estão confirmados na trasmissão o auditor fiscal Floriano Martins de Sá Neto, da Anfip (Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil); Janina Schuenck Brantes Sacramento, presidente da Associação do Ministério Público da Bahia; Maria Lucia Fattorelli, coordenadora-geral da Auditoria Cidadã; e Ivan Kertzan, da Faculdade Baiana de Direito.

Saiba como participar

A audiência terá início às 10h e ocorre no plenário 7 da Câmara dos Deputados. Os internautas acompanhar a transmissão e participar com perguntas e comentários pelo link https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/891.

Você pode, também, votar em uma pergunta feita por outro internauta. As questões mais votadas serão encaminhadas à Mesa para serem respondidas.

Vale lembrar que é preciso fazer login para participar do debate. É possível logar com a conta do Google ou Facebook.

Confira a PEC na íntegra

Para fundamentar melhor suas questões e procurar possíveis dúvidas, acesse o documento da PEC 6/2019, que propõe a Reforma da Previdência. O texto está disponível neste link.