Mega-Sena: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Após uma série de prêmios milionários acumulados, a Mega-Sena retoma suas apostas com um prêmio de R$ 3 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do sorteio 2151, nesta quarta-feira (dia 15), segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

02, 14, 18, 29, 36, 38

No concurso anterior, apenas uma apostador de Pernambuco acertou a Mega milionária, o maior prêmio da história da Mega-Sena. Ele levou para casa um prêmio de R$ 289.420.865,00.

Outros 838 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 30.450,20 cada um.

