Mega-Sena acumula e prêmio já agrada novamente apostadores

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2151 da Mega-Sena sorteado nesta quarta-feira (dia 15), com prêmio estipulado em R$ 3 milhões. Com o valor acumulado, o próximo sorteio, no sábado, vai pagar R$ 7 milhões ao apostador que acertar os números da loteria.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA FORAM:

02, 14, 18, 29, 36, 38

Apesar de nenhum apostador ter ganho o prêmio principal, 80 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 23.556,59 cada.

Outros 5.236 apostadores acertaram a quadra. Cada um levou para casa R$ 514,16.