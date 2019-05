Anvisa proíbe aditivos com alumínio em alimentos

A Anvisa aprovou nesta terça-feira medida que proíbe o uso de aditivos alimentares contendo alumínio, seguindo recomendação do Comitê Conjunto de Especialistas da FAO/OMS (Organização Mundial da Saúde.

Alguns exemplos de alimentos afetados pelas novas regras e que deverão se adequar são os corantes de superfície de confeitos, queijos processados ou fundidos, sopas, fermento químico presente em farinhas, massas para pastéis e pizza, além de pães e biscoitos, entre vários outros.

A maior parte do alumínio que é absorvido pelo organismo ocorre pela alimentação. Estudos recentes mostram que o aumento do metal no organismo está ligado à ocorrência de doenças neuro degenerativas, como o Alzheimer, doenças auto-imunes e câncer de mama.

A nova medida será publicada no Diário Oficial da União e as empresas terão 12 meses para se adequar.