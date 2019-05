Gasolina: preço médio sobe R$ 0,12 em postos de SP

O preço médio da gasolina subiu 3% na última semana, para R$ 4,246 o litro, nos postos de São Paulo, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Já o etanol ficou 1,40% mais barato e chegou a R$ 2,842.

Com isso, o biocombustível ampliou a vantagem sobre a gasolina na hora de abastecer. O valor do etanol representa agora 66,9% do preço do derivado do petróleo. Na semana anterior, o percentual estava em 69,9%.

Para ser considerado vantajoso, o biocombustível deve ter um preço limite de 70% da gasolina.

Os dados da ANP mostram que o preço da gasolina varia de R$ 3,879 a R$ 4,897 em São Paulo, uma diferença de 26% entre os postos. No caso do etanol, a variação de valores é de 39%, de R$ 2,449 a R$ 3,399.

O aumento da gasolina ocorreu apesar de a Petrobras ter mantido estável o custo em suas refinarias desde o final do mês passado. No dia 30 de abril, houve um reajuste médio de 3,5%, para R$ 2,0450 por litro, maior patamar desde 23 de outubro de 2018.

Já o etanol caiu pela segunda semana seguida com o início da safra de cana-de-açúcar, que terá neste ano uma produção maior do biocombustível.