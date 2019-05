Frente fria chega à capital e traz pancadas de chuvas

O tempo vai mudar a partir desta terça-feira na capital. A passagem de uma frente fria vai tirar casacos do armário.

Nesta terça, o tempo fica instável, com rajadas de vento moderadas, à tarde, e pancadas de chuva, entre a tarde e a noite. O ar frio, de origem polar, vem com esta frente fria, combinado com a chuva e o predomínio de céu nublado. A temperatura fica entre 25ºC e 19ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na quarta-feira, o frio tende a aumentar. A presença de umidade sobre a Grande São Paulo será grande, deixando o tempo fechado. O dia fica nublado e há possibilidade de chuva isolada. A máxima fica em 20ºC, com mínima de 16ºC.

Na quinta e sexta-feira, o tempo não deve mudar: nublado, com chuvas isoladas, nos dois dias. Máxima de 21ºC e mínima de 15ºC, na quinta; e máxima de 22ºC e mínima de 15ºC, na sexta.

Segundo a Climatempo, esta semana deve ser a mais fria até aqui em 2019 em São Paulo.