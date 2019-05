Doria anuncia convênio da polícia de São Paulo com NYPD e FBI

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira que fará convênio com o Departamento de Polícia de Nova York, a NYPD, e com o FBI (espécie de polícia federal norte-americana) para colaboração com as polícias paulistas.

Doria está cumprindo agendas nos EUA e se encontrou ontem com representantes das duas corporações. “Nosso objetivo é, muito em breve, realizar um trabalho de treinamento e cooperação”, disse Doria, que enfatizou que a colaboração se dará nos campos de “inteligência policial” e “prevenção”.

O governador também está se reunindo com investidores para apresentar o programa de desestatização de São Paulo.