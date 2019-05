Vigilante dispara contra idoso que passava pela porta giratória de banco na Zona Leste

Um desentendimento entre um cliente e um vigilante em uma agência bancária do Bradesco, na Zona Leste de São Paulo, acabou no ferimento de um idoso na manhã desta segunda-feira (13).

O cliente de 74 anos tentava passar pela porta giratória do banco, quando foi atingido no abdômen por um disparo do vigilante do local. Ainda não se sabe se o tiro foi acidental ou em legítima defesa.

O caso ocorreu em torno das 10h40, em uma agência na Rua José Otoni. A vítima foi socorrida por um helicóptero Águia, da Polícia Militar de São Paulo, e levada até um hospital.

A ocorrência será registrada no 22º DP, em São Miguel Paulista. O nome da vítima e do vigilante estão sob sigilo.

O Banco Bradesco afirma que não irá comentar a ocorrência.