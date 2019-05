Vestibulinho das Etecs: Inscrições terminam na quarta-feira

Falta pouco! As inscrições para o Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2019 terminam às 15h da quarta-feira (15). Os candidatos devem realizar o cadastro pela internet. O valor da taxa é de R$ 30 e deve ser paga em dinheiro, em qualquer agência bancária, até 15 de maio. O exame ocorre no dia 16 de junho.

Para se inscrever em um dos cursos técnicos oferecidos pelas escolas, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.

Quem já concluiu ou está fazendo a EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) deve apresentar alguma dessas certificações:

Certificado de conclusão do Ensino Médio

Declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA

Dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA

Boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC

Certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas

Quem fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Os interessados em se inscrever em um dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na modalidade EJA devem ter idade mínima de 18 anos, a completar até 31 de julho, e possuir certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.

Nível médio

Para concorrer a uma vaga, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

São oferecidas 150 vagas para especialização técnica, distribuídas entre cinco cursos:

Centro Cirúrgico e Instrumentação Cirúrgica

Enfermagem do Trabalho

Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição

Organização de Eventos Corporativos

Radiocomunicação

Vagas remanescentes

Há ainda vagas remanescentes de segundo módulo para dez cursos técnicos. Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e experiência profissional na área do curso. São eles:

Automação Industrial

Contabilidade

Eletrônica

Guia de Turismo online

Informática para Internet

Mecatrônica

Meio Ambiente

Química

Serviços Jurídicos

Você pode acessar o Manual do Candidato com as informações completas sobre o Vestibulinho das Etecs pelo site www.vestibulinhoetec.com.br/documentos.