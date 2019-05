Reforma torna praça do Ciclista mais colorida

A praça do Ciclista, no cruzamento entre a avenida Paulista e a rua da Consolação (centro), ganhou uma repaginada no visual. O espaço está desde o final de abril com nova sinalização para os pedestres, reforma de bancos e decoração nos postes.

A reforma foi feita por cerca de 20 voluntários da ONG SampaPé!, em parceria com outras empresas, que identificaram, no local, uma oportunidade de atrair a atenção dos pedestres.

Os postes foram decorados com crochê e os bancos receberam encostos. Mas o que mais chama a atenção dos pedestres são placas, que indicam a direção e tempo de caminhada até as estações de Metrô mais próximas, além de museus, instituições culturais, parques, praças e ruas.

O turismólogo Rodrigo Ribeiro, 24 anos, acredita no auxílio a turistas. “Tem turista que fica perdido, e quando vê as placas, sabe a direção dos pontos turísticos. É importante para o turismo”, afirma.