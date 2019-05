Quina: A que horas sai o resultado e qual o prêmio desta segunda-feira

Após semanas acumulada, a Quina saiu no último sábado (11). Uma aposta de Avelino Lopes, cidade do Piauí, acertou as cinco dezenas e levou a premiação total: R$ 3.220.479,44. Com isso, a estimativa para o concurso 4.973, sorteado na noite desta segunda-feira (13), está em R$ 600 mil.

O sorteio, realizado a partir das 20h, será feito no Espaço Loterias Caixa em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h desta segunda, em qualquer casa lotérica ou no site Loterias Online.

Outras 179 apostas fizeram a quadra, levando R$ 2.646, 77.

Veja os números sorteados no último sábado.