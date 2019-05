Procissão de Nossa Senhora de Fátima altera linhas de ônibus em SP

Uma procissão em homenagem a Nossa Senhora de Fátima irá alterar o itinerário de três linhas de ônibus em São Paulo. A alteração ocorre das 19h às 20h, nesta segunda-feira (13), na região da Vila Guilherme, na zona norte.

As linhas são as seguintes: 119C/10 Pq. Edu Chaves – Term. Princesa Isabel, 2123/10 Vila Medeiros – Liberdade e 2161/10 Pq. Edu Chaves – Praça do Correio

Segundo a SPTrans, as vias afetadas serão essas:

Rua Ofion, Rua João Veloso Filho, Avenida Guilherme, Rua São Quirino, Rua Padre Caldas Barbosa, Rua Jose Bernardo Pinto, Avenida Guilherme, Rua João Ventura Batista, Avenida Joaquina Ramalho.



No dia 13 de maio, fiéis católicos celebram o dia de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu pela primeira vez em 1917 para três crianças na cidade de Fátima, em Portgugal.