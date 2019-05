Polícia desarticula quadrilha especializada em roubo de cargas no Rio

Policiais civis cumprem nesta segunda-feira oito mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carga no Grande Rio. Até o início da manhã seis pessoas já tinham sido presas pela operação, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Também estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. O grupo, segundo a Polícia Civil, tinha como base as comunidades Kelson’s, na Penha, e Morro do Barbante, na Ilha do Governador, ambas na zona norte da cidade do Rio . A quadrilha também atuava em Magé e Casemiro de Abreu.

Essas localidades serviam como entreposto para as mercadorias roubadas na região metropolitana do Rio . Dali os produtos eram revendidos. Os suspeitos vão responder por roubo qualificado, receptação, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.