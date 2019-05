Andar de patinete elétrico na calçada ou sem capacete vai dar multa em SP

Quem andar de patinete elétrico na calçada ou sem capacete, em São Paulo, poderá levar uma multa. É o que decidiu o prefeito Bruno Covas (PSDB), nesta segunda-feira (13). O valor da penalidade pode chegar a R$ 20 mil e parte de uma cobrança mínima de R$ 100.

O decreto com a determinação será publicado na terça-feira (14) e inclui, além dos pontos mencionados, a restrição do uso em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas ou ruas com limite de velocidade de 40 km/h e velocidade máxima do patinete de até 20 km/h.

Segundo o prefeito, a multa será aplicada às operadoras de compartilhamento de patinetes elétricos e elas deverão decidir se o valor será repassado ao usuário responsável pela infração.

A regulamentação detalhada, com informações sobre fiscalização, por exemplo, será publicada em até 90 dias. A proposta tem sido discutida na Prefeitura de São Paulo desde janeiro, quando um grupo de trabalho foi criado com 11 operadoras de patinetes. As regras foram anunciadas por Covas sem o aval do grupo. Os veículos começaram a circular em agosto de 2018, quando a Yellow entrou na cidade.