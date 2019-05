Nossa Senhora de Fátima: Relembre a história dos três segredos

O dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado por fiéis católicos nesta segunda-feira, dia 13 de maio. A crença fala sobre a aparição de Nossa Senhora, na cidade de Fátima, em Portugal, em 1917. Três crianças – Lucia, Francisco e Jacinta – tiveram a visão da imaculada, que apareceu por sete vezes todo dia 13, a começar por maio.

Naquele ano, o mundo vivia o terror da Primeira Guerra Mundial e Papa Bento XV pediu para que os católicos se unissem em oração para que Nossa Senhora intercedesse na guerra e trouxesse a paz mundial. Um dos pedidos da Virgem Maria foi que as crianças rezassem o terço todos os dias.

Mesmo com os relatos das crianças, a população não acreditava nas aparições. Até que no terceiro mês, Nossa Senhora de Fátima prometeu fazer um milagre. Em 13 de outubro, data da última aparição, cerca de 40 mil pessoas teriam testemunhado algo fenomenal: o sol surgindo como uma bola de fogo que girava sobre si mesmo e movia-se em ziguezague. Pessoas também teriam se curado milagrosamente naquele dia.

Foi também naquele dia que Nossa Senhora de Fátima revelou ser Nossa Senhora do Rosário e pediu que fosse construída uma capela em sua homenagem.

Em 1918, após o fim das aparições, os irmãos Francisco e Jacinta morreram de gripe espanhola. Lúcia, que era prima deles, tornou-se freira. Na década de 1940, irmã Lúcia entregou quatro livros de memórias ao Vaticano em que relatou, além das aparições, as supostas profecias de Nossa Senhora de Fátima.

Segredos

Os três segredos de Fátima ainda cativam a atenção de fiéis e curiosos em todo o mundo. Saiba quais são eles:

“A visão do inferno” e “O imaculado coração de Maria”

Na terceira aparição, Nossa Senhora de Fátima teria mostrado para as crianças uma imagem do inferno. Como conta o livro "Memórias de Irmã Lúcia", em um "mar de fogo" estavam "os demônios e as almas", entre gritos e gemidos de dor e desespero. "Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa."

Depois de apresentar a terrível cena, Nossa Senhora teria dito que para salvar as almas dos pecadores, o mundo deveria ser devoto a Seu Imaculado Coração. "Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio Xl começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre", diz o trecho do livro de memórias de Lúcia.

“O atentado ao papa”

O terceiro segredo só foi revelado em 2000, a pedido de João Paulo 2º. A profecia falava no extermínio de todo o clero católico, mas acabou sendo interpretada pela Igreja Católica como um livramento à tentativa de assassinato que o papa sofreu na Praça de São Pedro, em 13 de maio de 1981.