Homem em Mercedes mata morador de rua em Santo André

Um morador de rua foi executado a tiros na noite de sábado (11) na Vila Assunção, em Santo André. Câmeras de segurança de casas no entorno mostram o momento em que um homem vestindo calça jeans, camiseta e boné desce pela porta do passageiro de um Mercedes Benz prata e atira contra Sebastião Lopes dos Santos, 40 anos.

O crime ocorreu na rua Visconde de Mauá, altura do 550. A vítima dos disparos tenta fugir, mas é atingido no abdômen e braço direito e morre no local. Nas imagens, não é possível identificar a placa do veículo. O caso foi registrado no 1º DP da cidade, que ainda não tem pistas do criminoso ou da motivação da execução.

Moradores da região relataram à reportagem da GloboNews que Santos vivia em casas abandonadas da rua e vendia material reciclado que recolhia. Ele circulava pelo bairro há pelo menos dois anos, ingeria bebidas alcoólicas com frequência, mas não é descrito como alguém violento.