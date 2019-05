CPTM: Prometida para 2015, estação Varginha deve sair em 2021

Prometida inicialmente para começar a operar em 2015, a estação Varginha, da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) só deve ser entregue em 2021.

O início de suas obras, assim como a nova previsão, foi anunciado no último sábado pelo governador em exercício Rodrigo Garcia.

Além dela, outra estação da linha 9, a Mendes-Vila Natal, que já está em obras, deve ser entregue 2020, de acordo com Garcia. A linha 9 liga Osasco ao extremo sul da capital.

Segundo o governo estadual, as obras da estação Varginha começarão nos próximos dias, com investimento de R$ 945 milhões – R$ 500 milhões da União e R$ 445 milhões do governo paulista. Garcia disse que será construído um terminal de ônibus ao lado da estação Varginha.