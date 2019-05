Caminhão transportava 378 quilos de maconha na Régis Bittencourt

Investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Diadema receberam informações de que um caminhão carregado de maconha vindo do Paraná chegaria a São Paulo pela rodovia Régis Bittencourt e montaram campana para apreender a carga, na última sexta-feira à noite.

O caminhão com a carga de droga foi monitorado pelos agentes até o momento que parou para abastecer, na altura do km 461 da rodovia, quando foi abordado. O motorista disse que carregava uma carga de feno que vinha do Paraná para a Bahia.

Escondido na carga, os policiais encontraram 437 tijolos de maconha, o equivalente a 378,4 quilos de maconha. A carga, segundo os policiais, abasteceria o tráfico em São Paulo e região.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.