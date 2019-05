Festival Anima Mundi lança campanha de financiamento coletivo para bancar edição de 2019

Um dos maiores festivais de animação do mundo todo está sob perigo de não acontecer neste ano, com sua 27ª edição ameaçada. Trata-se do AnimaMundi, que recebe todo ano mais de 500 filmes, entre títulos brasileiros e internacionais.

Após o corte de gastos com cultura anunciado pela Petrobrás em abril deste ano, 13 projetos artísticos nacionais tiveram seu financiamento suspenso. O AnimaMundi foi um deles.

Para manter-se em funcionamento e viabilizar a edição de 2019, a organização do festival iniciou uma campanha de financiamento coletivo, ou crowdfunding, online. A iniciativa busca arrecadar R$ 400 mil até julho, mês para o qual estão marcadas as datas da mostra em São Paulo e Rio de Janeiro.

O AnimaMundi também procura apoio financeiro de produtoras, edtúdios de animação e personalidades da indústria. Com mais de 20 anos de trajetória, o festival já levou mais de 10 mil filmes de animação ao público brasileiro, com preços populares, diversidade de conteúdo, além de debates, oficinas e exposições gratuitas.

O link para contribuir com o financiamento da mostra é https://benfeitoria.com/animamundi. Caso arrecade o necessário para ocorrer, a previsão é que o AnimaMundi aconteça de 17 a 21 de julho no Rio de Janeiro, e de 24 a 28 em São Paulo.