Sergio Moro será indicado ao STF no ano que vem, diz Bolsonaro

Sergio Moro pode passar a integrar o STF (Supremo Tribunal Federal) a partir do ano que vem. Neste domingo (12), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Justiça será indicado para ocupar uma vaga no órgão com a aposentadoria do decano Celso de Mello.

A informação foi dada durante entrevista exclusiva para Milton Neves na Rádio Bandeirantes. Bolsonaro disse ter assumido um compromisso com Sergio Moro assim que venceu as eleições no ano passado, de que o indicaria para o STF.

Para Bolsonaro, Moro será um “grande aliado” do Brasil no STF e seu trabalho será “aplaudido pela nação”. Para passar a integrar a Corte porém, Moro terá que passar por sabatina dos demais ministros e ser aprovado pelo Congresso Nacional.