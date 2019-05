Previsão do tempo: frente fria traz clima instável para São Paulo nesta segunda

Após o Dia das Mães, a segunda-feira (13) em São Paulo chega com o clima digno de levar o “casaquinho”, só para garantir.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas não devem ser tão baixas, ficando entre os 19ºC e os 26ºC. Mas uma frente fria que passa pela costa do Sudeste provoca instabilidades na capital paulista, com rajadas de vento moderadas a tarde e possibilidade de chuva forte entre a tarde e a noite.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) alerta para risco de formação de alagamentos e queda de árvores. No mais, o dia terá sol entre muitas nuvens.

A previsão do Inmet para o resto da semana é de diminuição de temperaturas e probabilidade de chuvas entre terça (14) e quinta-feira (16).