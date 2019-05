Bolsonaro defende plano de concessão de parques nacionais

O presidente Jair Bolsonaro defendeu, em sua página oficial no Twitter neste domingo (12), o plano do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de repassar à iniciativa privada pelo menos 20 parques nacionais por meio do modelo de concessões.

"O potencial de ecoturismo no Brasil é um dos maiores do mundo. Precisamos de boa infraestrutura ao turista e condições favoráveis ao investimento mediante concessões responsáveis, envolvendo moradores das regiões gerando consciência social, emprego e economia", disse Bolsonaro.

O Potencial de ecoturismo no Brasil é um dos maiores do mundo. Precisamos de boa infraestrutura ao turista e condições favoráveis ao investimento mediante concessões responsáveis, envolvendo moradores das regiões gerando consciência social, emprego e economia. Via @rsallesmma pic.twitter.com/OvYGhjTRGN — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2019

O plano foi tema da manchete deste sábado (11) do jornal O Estado de S.Paulo ("Governo quer conceder 20 parques nacionais à iniciativa privada neste ano"), que foi compartilhada por Bolsonaro por meio de uma foto, inicialmente postada na página de Salles na mesma rede social.

O ministro do Meio Ambiente disse que Jericoacoara (CE), Lençóis Maranhenses (MA), Chapada dos Guimarães (MT) e Aparados da Serra (RS) estão entre as prioridades que serão ofertadas para administração de empresas privadas.