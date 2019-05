Sem pneus dianteiros, avião faz pouso de emergência em Mianmar

Divulgação/Myanmar Airlines

Um piloto da companhia Myanmar National Airlines precisou realizar um pouso de emergência neste domingo (12) com um jato E-190 da Embraer sem as rodas dianteiras após pane no trem de pouso.

A aeronave partiu de Yangon e se aproximava de Mandalay quando o piloto não conseguiu baixar o trem de pouso dianteiro. Ele seguiu os procedimentos de emergência e queimou o excesso de combustível para reduzir o peso da aeronave, disse a companhia aérea.

O avião derrapou na pista do aeroporto de Mandalay por cerca de 25 segundos antes de parar apenas com o auxílio dos pneus traseiros. O piloto foi elogiado por especialistas por realizar o pouso do voo UB-103, no qual nenhum dos 89 passageiros ficaram feridos.

Este foi o segundo incidente envolvendo voos comerciais em Mianmar em menos de cinco dias. Na quarta-feira(8), um avião da Biman Bangladesh Airlines saiu da pista quando aterrissou no aeroporto internacional de Yangun, ferindo pelo menos 17 pessoas.