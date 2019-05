Números mais sorteados da Mega-Sena saíram até 14% mais do que a média

A probabilidade é a mesma para todos os números no jogo, mas nos 23 anos de Mega-Sena há dezenas que foram sorteadas até 14% a mais do que a média. O número que mais apareceu na loteria até hoje é o 10, em um total de 245 vezes. Já o 26 foi o "pé-frio" até aqui, sorteado em apenas 174 rodadas.

As seis dezenas que apareceram até hoje na loteria, na ordem de vezes em que foram sorteados, são 10, 5, 53, 4, 23 e 54. No entanto, eles nunca apareceram todos juntos na mesma rodada. A chance de que isso aconteça é tão provável quanto a combinação das dezenas que menos saíram até hoje. Os números menos frequentes até agora foram 26, 55, 21, 22, 9 e 15.

Até hoje, nenhum deles apareceu em mais de 2% dos concursos, nem em menos de 1,3%. Essa é a diferença entre o número "pé-quente" e teve menos sorte até agora.

Na história do sorteio, o 10 apareceu cerca de 40% mais do que o 26, mas nem sempre foi assim. Nos primeiros 10 anos da Mega-Sena, por exemplo, o número sorteado mais vezes foi o 13 – apareceu 93 vezes entre março de 1996 e março de 2006. O 9 foi o número que trouxe menos sorte no período, com apenas 54 sorteios A tendência é que a diferença entre os números caia à medida em que mais sorteios são feitos.

Histórico

A Mega-Sena nunca acumulou tanto, e a série de azar nos últimos 14 sorteios fez com que o prêmio sorteado neste sábado, 11, seja o maior na história em concursos regulares da Caixa Econômica Federal. Caso algum sortudo se torne o único ganhador, a previsão é de que receba R$ 275 milhões. O valor rende R$ 1 milhão por mês na caderneta de poupança. Valores maiores só foram pagos na Mega da Virada, que tem regras de arrecadação diferenciadas.

Probabilidade de sorteio não varia

1. Vale a pena apostar em mais de seis dezenas?

A chance de ser sorteado se torna maior conforme maior é a aposta, contudo o valor investido também aumenta. Uma aposta com o dobro de dígitos (12), por exemplo, custa R$ 3.234, com chance de sorteio de um a cada 54.182 casos.

2. É melhor fazer aposta individual ou aderir aos bolões?

Com o mesmo valor gasto em apostas individuais, é possível concorrer mais vezes por meio de bolões. É importante, contudo, prestar atenção na quantidade de participantes para que o valor do prêmio se torne ainda atraente (o que fica mais evidente no caso da quadra e da quina, que têm premiações mais baixas).

3. Devo apostar sempre nos mesmos números ou alternar? Uma dezena que saiu várias vezes tem mais ou menos chance de ser sorteada?

Segundo o matemático Luiz Barco, a probabilidade de um número ser sorteado não tem variação. "O pessoal mistura aritmética com crendice. Todos os números têm chance igual de sair", diz ele, que é professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP).

4. É comum números serem sorteados em sequência ou vários pertencerem à mesma dezena?

As chances de saírem números seguidos são as mesmas de isso não ocorrer. Como são 60 dígitos disponíveis para apostar, isso ocorre com certa frequência. Á última edição, por exemplo, sorteou 08, 15, 32, 33, 58 e 59, ou seja, havia duas sequências. Na anterior foi, por sua vez, 17, 19, 37, 41, 42 e 49. Em junho do ano passado, a situação foi ainda mais inusitada: os sorteados foram 50, 51, 56, 57, 58 e 59, o que rendeu um prêmio de R$ 9,6 milhões para quatro apostadores.