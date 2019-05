Mega-Sena recalcula prêmio e deve pagar R$ 24 milhões a mais do que o previsto

A Caixa Econômica Federal recalculou o valor do prêmio do concurso 2.150, que será sorteado na noite deste sábado (11) e vai pagar R$ 289 milhões, R$ 24 milhões a mais do que o previsto. As informações são do jornal SPTV2

Números da Caixa mostram que foram 125,3 milhões de apostas. Mesmo antes do reajuste do prêmio, quando a estimativa era premiar em R$ 275 milhões, este é o valor mais alto acumulado entre os concursos regulares.