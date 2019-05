Dia das Mães começa com sol tímido e chuva deve chegar à tarde

Depois de tempo quente e chuvas isoladas pela Grande São Paulo no último sábado (11), uma frente fria que avança pelo oceano modifica o panorama para o Dia dos Mães, celebrado neste domingo (12).

O início do dia começa com sol tímido, entre nuvens. De acordo com informações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), as nuvens aumentam durante o dia por conta da frente fria e essa instabilidade vai ocasionar pancadas de chuva, rajadas de vento e raios.

A temperatura mínima é de 19°C, com máxima de 28°C.