Top of Mind: os estabelecimentos mais queridos do ABC

A mais lembrada na hora das compras já é velhinha. Em 1812, servia para ligar São Paulo e Santos. Por ela já passaram bondinhos, a nata da política regional e a efervescência das greves de 1980. Como não lembrar que é ela também o endereço da igreja Matriz de São Bernardo. A rua Marechal Deodoro está no topo da mente do morador do ABC quando a pergunta é local para compras.

Ela é a mais lembrada por 26,4% dos entrevistados pela ABC Dados, instituto de pesquisa que conversou com 1.000 moradores entre 11 e 15 de janeiro para elaborar o Top of Mind da região. Apesar da liderança, a rua Coronel Oliveira Lima, queridinha dos andreenses, vem logo em seguida, citada por 24,4%.

Veja também:

Após acidente com quatro carretas na marginal Tietê, CET mantém rodízio nesta sexta

Greve afeta 119 linhas da EMTU e ônibus municipais de Guarulhos

Na lista das mais lembradas, aparecem ainda marcas que nasceram no ABC e provam que continuam com força. A Coop (18,1%) liderada quando a pergunta é supermercado, a Brasileira (7,8%) tem a preferência entre as padarias e, entre as lojas de eletrodomésticos, a Casas Bahia tem grande vantagem (54%).

Para o sócio proprietário da ABC Dados, Maurício Mindrisz, os resultados evidenciam os principais corredores comerciais. “Existem dois eixos de atração, que são Anchieta e Imigrantes, com São Bernardo e Diadema, e o eixo da ferrovia, com Santo André, São Caetano e as demais cidades. As vias comerciais prediletas mostram isso”, disse.

Comércio de rua

Rua Marechal Deodoro (SBC) – 26,4%

Rua Coronel Oliveira Lima (SA) – 24,4%

Avenida Barão de Mauá (Mauá) – 5,1%

Rua Marechal Deodoro (SBC) – 26,4% Rua Coronel Oliveira Lima (SA) – 24,4% Avenida Barão de Mauá (Mauá) – 5,1% Lanchonetes

McDonald’s – 18,1%

Burger King – 7,5%

Habib’s – 3,3%

McDonald’s – 18,1% Burger King – 7,5% Habib’s – 3,3% Churrascarias

Tendal Grill (SA e SBC) – 10,6%

Estrela dos Pampas (Mauá) – 9,6%

Boiadeiro (Diadema) – 6,8%

Tendal Grill (SA e SBC) – 10,6% Estrela dos Pampas (Mauá) – 9,6% Boiadeiro (Diadema) – 6,8% Padarias

Brasileira – 7,8%

Brasileira – 7,8% Supermercados

Coop – 18,1%

Extra – 14,5%

Assaí – 12,8%

Coop – 18,1% Extra – 14,5% Assaí – 12,8% Livrarias

Saraiva – 33,5%

Nobel – 5,2%

Saraiva – 33,5% Nobel – 5,2% Lojas de eletrodoméstico

Casas Bahia – 54%

Ponto Frio – 7,9%

Magazine Luiza – 6,7%

Casas Bahia – 54% Ponto Frio – 7,9% Magazine Luiza – 6,7% Farmácias

Drogaria São Paulo – 39%

Coop – 5,7%

Drogaria São Paulo – 39% Coop – 5,7% Lojas de brinquedo

Armarinhos Fernando – 15,3%

Ri Happy – 12,7%

Fonte: ABC Dados