Previsão do Tempo: São Paulo esquenta novamente neste sábado

A cidade de São Paulo deverá viver temperaturas ainda maiores neste final de semana, com o clima esquentando novamente no sábado (11).

Na véspera do Dia das Mães, o dia será de sol, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite.

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima deve chegar aos 30 graus amanhã. A mínima fica em 20º.

Os períodos de maior calor ficam entre 14h e 16h, com a manhã sendo a parte mais fresca do dia.