Previsão do Tempo: fim de semana deve ter calor e chuvas

O fim de semana de Dia das Mães será mais um desse outono “quente” em que devem ser registradas temperaturas altas e sol. E chuva no domingo.

O calor começa hoje. Com termômetros variando de 17ºC a 28ºC, o dia deve ficar parcialmente nublado, com períodos de claro, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Amanhã, vai ficar ainda mais quente. A mínima do dia deve ficar em 19ºC. Aí, com tempo claro, deve esquentar à tarde, chegando a 31ºC. Mas, se for sair de casa, não deixe o guarda-chuva em casa! Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva isolada da tarde para a noite.

No domingo, Dia das Mães, o tempo muda e fica mais fresco. O dia deve ficar nublado, com pancadas de chuva. E a previsão do Inmet é de chuva forte em pontos isolados da tarde para a noite. Quer dizer: a probabilidade é que não chova na cidade toda, mas, onde ela acontecer, será forte.

As temperaturas devem variar de 20ºC a 27ºC no domingo.